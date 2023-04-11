Вторник, 11 Апреля 2023 13:06

АрмИнфо. Телевизионная и радиовещательная сеть Армении приостановит на два часа вещание пяти армянских телеканалов. Об этом в интервью "Арменпресс" сообщил начальник отдела кадров, юридического и экономического управления ЗАО "Телерадиокомпания Армения" Гарик Айрапетян. Речь идет о телеканалах "Шант", АТВ, Freenews, "Дар 21" и "Фортуна".

По словам Айрапетяна, в соответствии с договорами, заключенными между компанией "Телерадиокомпания Армения" и телекомпаниями ,

вещание может быть остановлено, если телекомпании не выполняют свои договорные обязательства. "В результате невыполнения договорных обязательств у ряда телекомпаний образовалась задолженность. В последнее время мы пытались урегулировать этот вопрос путем переговоров. В результате некоторые телеканалы погасили накопившуюся задолженность полностью, а некоторые частично. Однако согласно договору мы планируем временно остановить вещание нескольких телеканалов, в первый раз на 2 часа", - отметил Айрапетян. Он подчеркнул, что "этот процесс не имеет никакого отношения к эфирному контенту, и список телеканалов тому подтверждение".