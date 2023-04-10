Понедельник, 10 Апреля 2023 19:14

АрмИнфо.Подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении. Так прокомментировал зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщение издание Politico о том, что наблюдательная миссия ЕС на территории РА делится с Азербайджаном работой "патрулей".

"Сегодня авторитетное издание Politico в статье об армяно-азербайджанских отношениях процитировало неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, по словам которого наблюдательная миссия ЕС делится с Азербайджаном деятельностью "патрулей" и другой информацией. Это удивительное, шокирующее и скандальное заявление следует разобрать подробно.

Во-первых, что значит работать на территории Армении, вдоль границы Армении и обмениваться информацией с Азербайджаном?!", - задался вопросом Ашотян.

По словам зампреда РПА, если это делается как проявление доброй воли по отношению к Азербайджану, то подло добиваться дружественного отношения Азербайджана за счет передачи информации о безопасности Армении.

"ЕС не удалось подтолкнуть президента Азербайджана Алиева к более конструктивному сотрудничеству, имея много других рычагов, и передача информации, связанной с безопасностью Армении, становится мелкой монетой, то в случае любого нормального правительства резкие оценки деятельности миссии были бы ожидаемы", - отметил Ашотян.

Во-вторых, продолжил политик, что значит делиться с Азербайджаном

информацией о "патрулях" и т.п.?! "Я имею в виду, что если это

делается до наблюдения за тем или иным участком границы, то сколько

грошей стоит это наблюдение, если Азербайджан будет проинформирован

заранее и явно не пойдет ни на какие провокации, достойные регистрации наблюдателей?

Если же эта информация передается после наблюдений, это означает, что информация о ВС Армении передается в Азербайджан. Я правильно понимаю этот катастрофический абсурд", - задался вопросом оппозиционер.

В этом ключе Ашотян напомнил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос об отчетах миссии наблюдателей ЕС на заседании комиссии по внешним связям НС 24 марта, заявил, что эти отчеты ему недоступны, однако они предназначены для официального использования Брюсселем.

"Сегодня стало ясно, что эти отчеты фактически одной рукой "идут" в Брюссель, "другой рукой" в Баку, а Еревану достаётся геополитическая комбинация из трёх пальцев. Кто после всего этого Ереван, если не разменная монета в более заманчивой игре Брюсселя и Баку?!", - вопрошает Ашотян.

Примечательно, что сегодня в Армении разразился еще один скандал, связанный с усилиями Запада по установлению мира на Южном Кавказе. Так, журналист медиа холдинга Civilnet Эрик Акопян 5 апреля написал в своем Twitter: "Нас попросили не говорить о праве на самоопределении Арцаха представительство ЕС в Армении и посольство США в Армении, и попросили сосредоточиться на "праве и гарантиях" людей в Арцахе. "Так выглядят ваши "права и гарантии" Госсекретарь Блинен и президент Европейского совета Шарль Мишель?", - задался вопросом журналист.

А сегодня, когда эта запись получила общественный резонанс,Акопян ретвитнув свой же ранее сделанный пост, написал: "Я не думал, что это нуждается в разъяснении, но, видимо, нуждается. "Мы", о которых я говорю, - это "армянский народ" в целом, а не CivilNet TV. Обсуждайте, критикуйте и нападайте сколько угодно, но искажать то, что кто-то пытается сказать, никому не подобает", - резюмировал он.