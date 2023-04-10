Понедельник, 10 Апреля 2023 13:28

АрмИнфо.В Минобороны Армении подтвердили факт обнаружения на территории Армении азербайджанского военнослужащего.

Так, согласно оборонному ведомству РА, 10 апреля в интервале с 01:00 до 02:00 часов, на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. "По его словам, с ним был еще один военнослужащий, поиски которого продолжаются", - говорится в сообщении МО РА.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что вчера поздно вечером в селе Ашотаван общины Сисиан был обнаружен азербайджанский военнослужащий. Напомним, что утром в Минобороны Азербайджана сообщали о том, что из-за плохих погодных условий двое

военнослужащих ВС АР заблудились на местности в направлении Нахиджевана.