Пятница, 7 Апреля 2023 18:03

АрмИнфо.Большинство армянских респондентов уверены - Западные санкции против России негативно сказываются на Армении. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Обыкновенная война", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, в ответ на соответствующий вопрос, 45% респондентов ответили, что однозначно сказываются, 35.1% - скорее сказываются, 10.8% - скорее не сказываются, 7.6%- не сказываются, 1.5% - затруднились ответить. При этом в апреле прошлого года 53.9% считали, что сказываются, 23.7% - скорее сказываются, 9.6% - скорее не сказываются, 8.2 % - не сказываются, 4.7% - затруднились ответить. А в декабре прошлого года считал, что сказываются 44.1%, скорее сказываются - 34.1%, 11%- скорее не сказываются, 6.5% - не сказываются, 4.3% - затруднились ответить.

Интересная картинка складывается по части отношения респондентов к санкциям в отношении России со стороны Запада. Возросло число тех, кто поддерживает санкции: таковых оказалось 19.8% (в декабре прошлого года таковых было 17.8%, в августе 2022 года - 9.5%, в апреле 2022 года - 8.4%), скорее поддерживают санкции - 18.6% (в декабре прошлого года таковых было 19.9%, в августе 2022 года -

12.8%, в апреле 2022 года - 11%), скорее не поддерживают санкции 21 % (в декабре прошлого года таковых было 22.3%, в августе 2022 года -

19.4%, в апреле 2022 года - 17.8%), не поддерживают санкции 36.5% армянских респондентов (в декабре прошлого года таковых было 31.5%, в августе 2022 года - 37.8%, в апреле 2022 года - 55%), затруднились ответить 45% опрошенных (в декабре прошлого года таковых было 8.5%, в августе 2022 года - 20.5%, в апреле 2022 года - 7.9%).

При этом большинство респондентов положительно относятся к релокантам

- 79.3% расценивают переезд Россия в Армению положительно, 20% - негативно, 0.8% - затруднились ответить. Схожие данные с небольшими колебаниями были и в прошлом году. Вместе с тем, преобладающее большинство опрошенных считают, что переезд и открытие бизнеса в Армении будут иметь позитивный эффект для армянской экономики. Такого мнения придерживается 80% респондентов, 17.9% - негативно скажется,

2.3% затруднились ответить. В этом вопросе у армянских респондентов также позиция не претерпела кардинальных изменений и колебалась на уровне 78-85%.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 марта по 27 марта 2023 года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.