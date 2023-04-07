Пятница, 7 Апреля 2023 17:53

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении считают, что нынешние власти РА не способны заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам РА и Нагорного Карабаха.

Подобной позиции придерживаются 59.9% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Обыкновенная война", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

На просьбу высказаться по этому поводу, лишь 12 % респондентов заявили, что действующие власти способны заключить такое соглашение,

17.1% - полагают, что скорее способны, 21.9% - скорее неспособны, 38 % - уверены, в неспособности, 11% затруднились ответить. При этом в январе текущего года, 10.6% были уверены в способности действующих властей заключить такой договор, 19.8% - скорее да, 16.9% - скорее нет, 40.3% - не способны, еще 12.5% затруднились ответить.

При этом, лишь 36.3% респондентов видят вину азербайджанских властей в блокировании Бердзорского коридора (в январе таковых было - 42.5%),

38.2% опрошенных видят в этом вину российских властей (30.2% - в январе), армянских властей - 28.1% (29%), турецких властей - 19.1% (17.2%), российских миротворцев - 12.3% (12%), всех государств - 7.5% (9.8%), арцахских властей - 7.3% (8.3%). 1.7% - затруднились ответить, еще 1.4% дали иной ответ.

При этом 68.4% опрошенных положительно оценили размещение миссии наблюдателей ЕС в Армении, 27.7% - негативно, 3.8 % затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 марта по 27 марта 2023 года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.