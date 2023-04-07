Пятница, 7 Апреля 2023 17:44

АрмИнфо. "Азербайджан не только наш друг и сосед, но и очень сильный стратегический, торговый партнер", - заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге, проведенном совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках визита в АР.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, на протяжении многих лет Грузия вместе с Азербайджаном осуществила проекты исторической важности. "У нас очень прочное партнерство, Азербайджан не только наш друг и сосед, но и очень сильный стратегический, торговый партнер. На протяжении многих лет мы осуществляли вместе с вами проекты исторической важности, которые еще больше связали наши народы, сделали их еще более взаимозависимыми, что будет длиться веками", - сказал грузинский премьер.

В этом контексте он коснулся проектов исторической важности, которые уже реализованы и успешно работают. "Как вы знаете, Грузия является очень надежным транзитным партнером для осуществления этих важных проектов. Как отметил господин президент, мы работаем, не останавливаемся, работаем над новыми инициативами, такими, как Черноморский электрокабель, чтобы развивать т.н "зеленый коридор". Грузия и Азербайджан имеют большой потенциал для снабжения Европы зеленой, возобновляемой энергией, что очень важно, это перспективно, это будущее. В этом направлении, конечно, обе страны должны больше инвестировать, и мы говорили именно об этих вопросах", - заявил Ираклий Гарибашвили, передает Первый канал Грузии.

В свою очередь Алиев отметил, что азербайджано-грузинские дружественные связи и сотрудничество между странами имеют решающее значение для энергетической безопасности Европы.

"Сегодня мы говорили о многих важных вопросах и договоренностях, которые были достигнуты и позволят нам осуществлять дальнейшую деятельность. Конечно, Грузия и Азербайджан играют критически важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, и эта роль с каждым днем все больше возрастает. Эти дружеские связи и сотрудничество между нашими странами в этом направлении, безусловно, имеют решающее значение для энергетической безопасности Европы. С каждым годом мы увеличиваем масштабы и объемы поставок природного газа в Европу. В этом году Азербайджан решил поставить на международные рынки 24,5 млрд тонн. Этот показатель растет, и, согласно нашему меморандуму о взаимопонимании, который мы подписали с Евросоюзом в прошлом году, к 2027 году мы будем поставлять в Европу более 20 миллиардов кубометров природного газа. Это наша цель, ориентир, и я надеюсь, что мы её достигнем", - заявил Ильхам Алиев.