Пятница, 7 Апреля 2023 14:42

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении убеждены, что русско-украинское противостояние на самом деле это противостояние России и США. Так, считает 66.6% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Обыкновенная война", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

При этом, 21.7% - не согласны с подобной формулировкой вопроса, еще 6.3% - затруднились ответить. Если смотреть на динамику изменения мнения общественности, то можно констатировать, что она парабола-образна. В апреле прошлого года так считало 68.4%, 16.6%- не разделяли эту позицию, еще 15.3% - затруднились ответить, а уже в декабре 2022 года эту точку зрения разделяли лишь 63% респондентов, 24.6% - не разделяли, а 12. 4% затруднились ответить.

Вместе с тем, у респондентов изменилась оценка оправданности боевых действий со стороны РФ. Так, в ходе опроса 52.4% респондентов считают неоправданной боевые действия России на территории Украины, 20.1% - считают скорее неоправданной, 11.5% - скорее оправданы, 11% - оправданы, 5 % - затруднились сказать. Примечательно, что в этом вопросе в течение года была зафиксирована динамика плавного изменение позиции респондентов с оправданности действий РФ к неоправданности. Так, в апреле прошлого года лишь 24.7% считали действия РФ неоправданными, 14.9% - скорее неоправданной, 18.8% - скорее оправданной считали, 27% - скорее оправданной назвали, еще 14.7% - затруднились ответить.

При этом 39.7% опрошенных согласны, что процессы вокруг Украины изменят глобальный миропорядок, 34.5% - скорее изменят (в целом - 74.2%), 10.6% - скорее не изменят, 10.9% - не изменят, 4.9% - затруднились ответить. При этом в течение года мнение респондентов в Армении по этому вопросу не претерпело серьезных изменений. Так, в апреле 2022 года 76.3% опрошенных считали, что процессы скажутся на глобальном миропорядке, 15% - что не скажутся, 8.7% - затруднились ответить.

На просьбу дать оценку возможности начало ядерной войны - 58.3 % опрошенных считают, что риск начало такой войны велик (25.6% - однозначно такой риск есть, 24.5% - скорее есть), скорее нет такого риска считают - 22.5%, однозначно нет - 19.5%, еще 3.9% - затруднились ответить. При этом в апреле 2022 года - о вероятности ядерной войны говорили 41.6% опрошенных, 50.7% - скорее нет, еще 7.8% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 23 марта по 27 марта 2023 года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.