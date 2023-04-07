Пятница, 7 Апреля 2023 13:51

АрмИнфо.Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия Азербайджана в отношении Арцаха и Армении.

Как сообщает пресс-служба АРФД, Кипрский комитет АРФ, Кипрский комитет "Ай Дат" АРФ, принимая во внимание блокаду Бердзорского (Лачинского) коридора и продолжающиеся провокации азербайджанской стороны в отношении Армении, взаимодействуя с государственными представителями армянской общины Кипра, а также с Кругом дружбы с Арцахом, представили на обсуждение в кипрский парламент резолюцию, осуждающую Азербайджан.

"Представленная резолюция была обсуждена на пленарном заседании парламента 6 апреля и принята единогласно. Наряду с осуждением Азербайджана, резолюция призывает Бакинские власти незамедлительно открыть коридор", - говорится в сообщении АРФД.

Кипрский комитет АРФ "Ай Дат" благодарит парламентские партии Кипра и подтверждает свою приверженность продолжению работы по защите международных интересов Армении и Арцаха. Комитет убежден, что преодолеть турецко- азербайджанские экспансионистские амбиции и геополитические вызовы удастся, объединив общенациональные усилия и заручившись поддержкой различных кругов международного сообщества.

Напомним, что единственная дорога, соединяющая Арцах с внешним миром, заблокирована азербайджанцами с 12 декабря 2022 года. Азербайджанцы терроризируют 120-тысячное население Арцаха на фоне бездействия международного сообщества.