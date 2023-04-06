Четверг, 6 Апреля 2023 20:30

АрмИнфо.Армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Defender-23 (<Защитник-23>), которые начнутся 22 апреля. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагонаа Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Defender 23 - это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами.

Учения <Защитник-23> проводятся под руководством командования Армии США в Европе и Африке и были запланированы еще в 2021 году. Они призваны продемонстрировать способности американских вооруженных сил к быстрому развертыванию боеспособных войск и техники, чтобы заверить союзников, сдержать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии. Учения также должны продемонстрировать приверженность европейских стран к увеличению масштабов, потенциала и оперативной совместимости их вооруженных сил, сообщила представитель Пентагона.

По ее словам, в учениях примут участие примерно 9 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах

Помимо США, в учениях Defender 23 примут участие военные из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

Минобороны Армении пока не анонсировало свое участие в учениях.