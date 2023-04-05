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АрмИнфо. Слухи об эвакуации жителей Арцаха российскими миротворцами или переброске большого количества арцахцев в Армению не соответствуют действительности, это очередное проявление азербайджанских информационных атак. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.
Он также напомнил, что после блокирования Азербайджаном дороги, связывающей Арцах с Арменией, арцахцы долгое время лишены возможности выезжать из Арцаха в Армению для самых разных нужд.
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|Ложь спикера парламента Армении об избиении сына Никола Пашиняна создала благодатную почву, для спекуляций в международных СМИ
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|Мандатарии ООН по правам человека обратились к Азербайджану с просьбой обеспечить свободное передвижение по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении рассказал и.о. председателя Сената Румынии об усилиях Еревана по нормализации армяно-азербайджанских отношений
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|Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста
|Ален Симонян: "Армения придает большую важность парламентскому сотрудничеству с Хорватией"
|Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
|Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
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|Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
|Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
|Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
|ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
|В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
|В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
|Джейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионе
|Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике
|Британский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового Пути
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|Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур"
|Польский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас
|Степанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликта
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|Генпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса
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