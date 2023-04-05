Среда, 5 Апреля 2023 15:50

АрмИнфо. Слухи об эвакуации жителей Арцаха российскими миротворцами или переброске большого количества арцахцев в Армению не соответствуют действительности, это очередное проявление азербайджанских информационных атак. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

Он также напомнил, что после блокирования Азербайджаном дороги, связывающей Арцах с Арменией, арцахцы долгое время лишены возможности выезжать из Арцаха в Армению для самых разных нужд.