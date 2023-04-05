Среда, 5 Апреля 2023 15:12

АрмИнфо. Посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар выразил протест против переименования в Хайфе площади в честь жертв Геноцида армян. Хайфа в прошлом месяце стала первым израильским городом, таким образом, признавшая трагедию тех лет.

"Инициатива несет в себе потенциал ухудшения связей, которые народы и правительства Израиля и Турции хотят улучшить",- написал Шакир Озкан Торунлар в письме к мэру Хайфы Эйнату Калиш-Ротему, пишет The Times of Israel.

Также отмечается, что по мере приближения годовщины геноцида, отмечаемой 24 апреля, протест Торунлара является напоминанием о деликатности этого вопроса в и без того сложных отношениях между Турцией - могущественной страной с мусульманским большинством, и Израилем, где многие чувствуют родство с армянским опытом из-за Холокостa.

Торунлар в своем письме потребовал от мэра отменить решение о проведении памятных мероприятий в годовщину Геноцида и повторил официальную позицию Турции, заявив, что "такой акт геноцида никогда не совершался в истории турецкого народа".

Открытие Площади Геноцида армян на проспекте Бен-Гуриона в Хайфе - в третьем по величине городе Израиля, где проживает около половины из 15 000 с лишним этнических армян страны, знаменует собой второй случай, когда местное правительство Израиля признало зверства.

В издании напомнили, что первый памятник жертвам Геноцида армян был открыт в 2020 году в Петах-Тикве недалеко от Тель-Авива, а недавно это место получило имя "парк Шарля Азнавура" - в память о покойном французском певце армянского происхождения.

При этом источник пишет, что этот шаг главы Хайфы продемонстрировал пропасть между широко распространенной в Израиле симпатией к делу памяти армян и нежеланием сменявших друг друга израильских правительств, стремящихся установить хорошие отношения с Турцией, официально признать убийство сотен тысяч армянских мирных жителей турецкими войсками во время Первой мировой войны.

Высокопоставленный представитель муниципалитета Хайфы Элиран Таль назвал присвоение имени примером для подражания правительству. "Теперь мы можем только надеяться, что Государство Израиль признает геноцид, совершенный Османской империей, унесший жизни 1,5 миллиона армян", - заявил Таль. Он добавил, что турецкие дипломаты "усердно работали, чтобы заставить город отказаться от этого шага".