Вторник, 4 Апреля 2023 11:05

АрмИнфо.После продвижения в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор, азербайджанцы ведут работы по расширению, развертыванию и укреплению на фронте в несколько десятков километров. Об этом написал депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Были направления, по которым не удалось продвинуться вперед, но на 5-6 участках Азербайджан получил возможность занять более выгодные позиции.

Азербайджан усиливает контроль над каналами связи Арцаха и намечает точки, по которым будет действовать в будущем", - подчеркнул депутат.

А бывший глава администрации Аравуса, член общественного совета Аргам Овсепян. Рассказал армянским СМИ, что азербайджанцы без сопротивления взяли под свой контроль более 60 гектаров земли. По его словам, азербайджанцы уже поставили 11-й постов на суверенных землях.

Примечательно, что 1 апреля СНБ РА опубликовала очередное сообщение о том, что работы по благоустройству границы проведены с участием представителей Армении и Азербайджана, в результате чего ситуация в данном районе "значительно улучшилась". Речь шла о продвижении вражеских сил в направлении села Тех в Сюникской области РА.

При этом Согласно анализу NK Observer, основанному на сочетании их стороны и видеоматериалов с азербайджанской стороны, в районе Бердзосркого (Лачинского) коридора было потеряно 30 квадратных километров.

Что касается Армении, то на основании скриншотов, опубликованных бывшим советником 4-го президента Армении Геворгом Меликяном, становится ясно, что около села Тех теряется 9 квадратных километров.

Премьер Армении заверил, что Армения не теряла земель, а СНБ сообщили, что вражеские силы продвинулись на суверенные территории РА якобы на 100-300 метров по пяти направлениям.