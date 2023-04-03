Понедельник, 3 Апреля 2023 19:29

АрмИнфо. Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста.

Так, 1 апреля стало известно, что Посольство Ирана в Баку в субботу направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с публикациями СМИ против Ирана.

Как сказано в сообщении агентства ИРНА, посольство выразило решительный протест против таких публикаций и призвало немедленно положить им конец. "Иранская дипломатическая миссия также предупредила от пагубного влияния таких неуважительных действий на отношения двух стран", - говорится в сообщении.

Сегодня же, как стало известно из азербайджанских СМИ, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, адресованная Министерству иностранных дел, поступила 3 апреля.

Гаджизаде сообщил, что в связи с указанным вопросом в тот же день в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол ИРИ в АР Сейид Аббас Мусави и до сведения посла было доведено, что "утверждения иранской стороны в связи с азербайджанскими СМИ не отражают действительности, иранской стороне была предъявлена ответная нота, а также список ряда статей, распространяемых в иранских СМИ против Азербайджана".

До сведения посла Ирана в Азербайджане было доведено, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, официальных лицах государства и правительства Азербайджана, а также несоответствующие действительности заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер в целях предотвращения распространения в иранских СМИ ложной и предвзятой информации против Азербайджана", - отметил он.