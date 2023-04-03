Понедельник, 3 Апреля 2023 17:47

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял делегацию парламентской группы дружбы Швеция- Армения Риксдага во главе с председателем группы Бьерном Сёдером.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, приветствуя визит шведских парламентариев в Армению, заместитель министра иностранных дел подчеркнул роль активных межпарламентских контактов в развитии двусторонних армяно-шведских отношений. Паруйр Ованнисян высоко оценил позицию группы друзей по жизненно важным для Армении вопросам и поднятие этих вопросов как в Риксдаге Швеции, так и на международных межпарламентских площадках.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел рассказал шведским парламентариям об агрессивных действиях Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха, в том числе и усугубляющийся гуманитарный кризис в Арцахе в результате незаконного блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора. При этом он подчеркнул, что подобная позиция Азербайджана направлена полный подрыве усилий Армении на установление стабильности и мира на Южном Кавказе. В этом контексте Ованнисян подчеркнул необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Бердзорский коридор.