Пятница, 31 Марта 2023 16:58

АрмИнфо. Армения находится с Азербайджаном в состоянии войны. Об этом 31 марта в беседе с журналистами заявил экс-министр обороны РА, руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Сейран Оганян.

По его словам, после 44-дневной войны в Арцахе и заявлений об открытии эры мира все являются свидетелями постоянных провокаций и наступательных действий со стороны Баку. <Азербайджан последовательно сжимает кольцо вокруг Армении и Арцаха, ставя перед собой две цели: получить так называемый <коридор>, который они планируют задействовать, чтобы связать его с Нахичеванью, и обезлюдить Арцах>, - сказал экс- министр обороны РА.

Оганян, напомнив о заявлениях властей Азербайджана о якобы предоставлении прав и свобод армянскому населению Арцаха, отметил, что в реальности об этом говорилось и в советские времена, и в период первой арцахской войны, и теперь вновь выносится в повестку.

Экс-министр указал на важность проведения исследований по каждому сантиметру захваченных территорий, чтобы суметь организовать оборону границ государства, в которой важнейшая роль должна быть отведена армии. Однако власти страны, продолжил Оганян, заявили о своем намерении заменить военных на пограничников. <Но это может произойти только в том случае, когда враждующие между собой государства стали соседскими и жить друг с другом в мире. Между тем, поведение Азербайджана, его воинственная риторика и действия говорят о том, что оба государства продолжают находиться в состоянии войны, несмотря на заявления властей Армении об открытии эры мира. В этой ситуации пограничные войска своими возможностями не могут обеспечить должную защиту границ государства>, - подчеркнул оппозиционер. Оганян добавил, что нынешние власти Армении живут в отрыве от реальности, словно с Арменией и Арцахом ничего не произошло. Они либо не хотят, либо не могут правильно оценить военно-политическую ситуацию в контексте геополитических развитий, чтобы определиться с приоритетами, главным из которых должен стать вопрос безопасности. Оганяну непонятно, как азербайджанским вооруженным силам, не имея в тылу заселенных территорий, удается закрепляться на новых рубежах, в данном случае - у села Тех, а армянские силы, за спиной которых населенные пункты с необходимой инфраструктурой, не могут обеспечить должную защиту своих позиций.

Более того, экс-министр считает, что военное руководство оставило жителей армянских приграничных сел один на один с азербайджанскими подразделениями. "Мы бросили наших сельчан на произвол судьбы, оставив их наедине с азербайджанцам. Нам надо было в первую очередь организовать защиту наших сел и их жителей", - подчеркнул Оганян.-0- Напомним, что накануне ВС Азербайджана осуществили продвижение в направлении сел Тех и Корнидзор Сюникской области.