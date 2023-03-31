Пятница, 31 Марта 2023 16:57

АрмИнфо. Евросоюз близок к заключению всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, но все еще сталкивается с несколькими камнями преткновения. Об этом говорится в докладе нидерландского Института международных отношений Клингендаль о миссии ЕС на Южном Кавказе за март.

В документе отмечается, что "вторжение России на Украину в феврале 2022 года и последовавшая за этим более широкая геополитическая конфронтация вызвали шок во всем евразийском регионе, включая Южный Кавказ". Авторы доклада отмечают, что это усилило напряженность и тенденции, которые уже существовали.

"Это особенно подорвало влияние России как региональной державы и тем самым создало определенный вакуум, который другие, включая Европейский Союз, стремятся заполнить. Таким образом, ЕС оказывается запутанным в геополитической паутине старых союзов и соперничества, изменчивых привязанностей и геополитической напряженности, привнесенных из других уголков мира", - отмечают авторы доклада, добавляя, что в этом исследовании рассматривается, как ЕС может проявить свои геополитические амбиции в стратегически важном и меняющемся регионе, который является неотъемлемой частью европейского соседства.

Добавляется, что особое внимание в нем уделяется тому, как ЕС может эффективно способствовать разрешению нескольких затяжных конфликтов, беспокоящих регион на протяжении десятилетий.

"В этом отчете сначала распутывается геополитический гордиев узел Южного Кавказа путем отображения геополитической динамики, группировки ее в пять кластеров и оценки того, как она изменилась после "24/2". Первый набор - это традиционное региональное соперничество между Россией, Турцией и Ираном и то, как они соотносятся с самими тремя государствами Южного Кавказа (также известными как "3+3"). Враждебные отношения и вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном занимают центральное место в этой региональной динамике, при этом Турция пытается использовать свои прочные связи с Азербайджаном для увеличения своего присутствия в регионе, а также предварительно изучает возможность скромной "нормализации" отношений с Арменией", - отмечают авторы доклада.

Вместе с тем в резюме к докладу, авторы пишут, что Россия все чаще не выполняет своих обязательств в области безопасности перед Арменией и отдает приоритет хорошим отношениям с Азербайджаном. Также констатируется, что Иран и Россия также все больше выстраивают прагматичное партнерство в сфере безопасности, основанное на общем антагонизме по отношению к Западу. "Второй набор динамики - это давняя конкуренция между Западом и Россией за влияние в Грузии. Хотя было бы ошибкой считать, что Грузия становится более "пророссийской", ее правительство определенно становится менее прозападным.

В дополнение к этим двум давним, но меняющимся соперничествам, Южный Кавказ также импортирует геополитическую напряженность из двух других регионов: Ближнего Востока и Южной Азии. Израиль выстраивает отношения с Азербайджаном для сдерживания регионального влияния Ирана, в то время как напряженность между Баку и Тегераном нарастает. Таким образом, Иран и Армения также разделяют заинтересованность в противодействии амбициям Азербайджана", - говорится в аналитическом материале.

Авторы доклада убеждены, что Армения в поиске альтернатив своей зависимости от российских вооружений все чаще обращается к Индии, в то время как Азербайджан поддерживает прочные отношения с региональным соперником Индии Пакистаном. "И, наконец, Китай, который традиционно оставался политически в стороне от Южного Кавказа, все больше заинтересован в использовании "Среднего коридора" через Азербайджан и Грузию в Европу, чтобы обойти как сухопутный путь через Россию, так и более длинный морской путь. Всю эту динамику трудно описать в кратком тексте, и она остается предметом дальнейших изменений, таких как улучшение отношений между Арменией и Турцией благодаря "дипломатии землетрясения"", - отмечается в сообщении.

В тоже время в резюме к докладу отмечается, что если ЕС хочет заявить о себе как о "геополитическом акторе" в этом сложном соседстве, он должен сначала четко решить, в чем на самом деле состоят его ключевые интересы. "В этом отчете определены четыре параллельные цели, которые ЕС преследует на Южном Кавказе. В частности, экспортировать европейские ценности в области надлежащего управления, демократии и прав человека; способствовать стабильности и безопасности; расширять экономические отношения и защищать энергетические и торговые интересы; сдерживать и даже в какой- то мере отталкивать российское влияние", - отмечают авторы доклада, добавляя, что проблема заключается в том, что "мы изо всех сил пытаемся найти общую стратегию в применении ЕС этих иногда противоречивых политических целей.

При этом авторы анализа полагают, что Евросоюз вовлечен в реактивный, краткосрочный и спонтанный образ действий. "Чтобы обеспечить успех вложений финансового и политического капитала, ЕС должен разработать и реализовать более целостное и стратегическое видение как для региона, так и для своих отношений с отдельными странами.

Возможно, самая трудная и громкая возможность для ЕС усилить свое региональное влияние - это содействие мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. После 24/2 ЕС все чаще оказывается в прямой конкуренции с Россией. Москва активно пытается не допустить участия ЕС в этом процессе, выдвигает собственные мирные планы и сохраняет миротворцев в Нагорном Карабахе и сильное присутствие в Армении, но доверие к ней как к гаранту безопасности и ее популярность в РА пошли на убыль", - считают авторы статьи.

Как отмечается в резюме, и Баку, и Ереван рассматривают Брюссель как значимую альтернативу, но опасаются, что пристрастность ЕС повлияет на его позицию либо из-за коммерческих интересов в отношении каспийских энергоносителей, либо из-за лоббистских усилий проармянских групп в таких странах, как Франция. Авторы убеждены, что ЕС близок к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, но все еще сталкивается с несколькими камнями преткновения.

"Первый и самый сложный касается будущего Нагорного Карабаха. Формально, исключая этот вопрос из двустороннего мирного договора, ЕС, тем не менее, не должен закрывать глаза на судьбу этнических армян. ЕС должен оказать давление на Баку, чтобы он создал соглашение под международным контролем, которое реально гарантировало бы безопасность армян и права человека. Второй момент - налаживание транспортного сообщения между Азербайджаном и его эксклавом Нахиджеваном, что сильно запоздало, но вызывает опасения по поводу безопасности в Армении. Поэтому он связан с демаркацией самой армяно-азербайджанской государственной границы и, в частности, с выводом азербайджанских войск с суверенной территории Армении. ЕС должен сдерживать дальнейшие попытки Азербайджана силой навязать свою волю Армении. Поэтому крайне важно, чтобы у ЕС были глаза и уши на месте, что делает недавнее решение о развертывании гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) очень важным шагом - если у нее есть мандат и ресурсы, необходимые для выполнения ее задач", - отмечают авторы доклада.

Наконец, в отчете делается вывод о том, что в краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении.

"Несмотря на глубокое разочарование армян в России, Кремль крепко держит Армению, используя ее превосходство в сферах безопасности, энергетики и СМИ. Всегда неравноправное партнерство России с Арменией все больше превращается в смирительную рубашку. ЕС должен управлять ожиданиями Армении относительно "быстрого решения" и тем временем играть в долгую игру, используя структуру CEPA для неуклонного снижения зависимости Армении от России. Особо следует укрепить армянские демократические институты, чтобы повысить устойчивость страны к российскому вмешательству", - подытожили авторы доклада.