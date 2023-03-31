Пятница, 31 Марта 2023 15:23

АрмИнфо. То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества не соответствует происходящему. Об этом 31 марта на пресс-конференции в постпредстве Арцаха в Ереване заявил председатель регионального совета Оверни-Рона-Альп Франции Лоран Вокье, касаясь азербайджанской блокады Арцаха и оккупации территорий РА, сообщил руководитель региона Лоран Вокье на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) Сергеем Казаряном 31 марта в Ереване.

"Хотел бы задать один вопрос. Было решено не покупать российский газ из-за Украины. Азербайджанский газ более приемлем? Почему не сделали выводов? Почему нет санкций против режима Алиева? Я разделяю эти вопросы, и меня они возмущают настолько же, насколько и вас", - отметил Вокье.

При этом он считает, что необходимо, что известные личности стали рядом с Арцахом, и объяснили общественности своих стран, поскольку многие не понимают, что происходит.

"Идет серьезная пропаганда со стороны ваших врагов. Я был на месте. И 40 членов нашей делегации могут подтвердить. Я видел, что происходит. Азербайджанские силы заняли территорию Армении, то место, где мы были за день до этого. Хотел бы выразить свое восхищение арцахцами. Я не знаю другого уголка на планете, где 120 тысяч человек в блокаде. Не приходит на ум другое место, где происходит такое варварство", - отметил Вокье.

Вместе с тем, французский чиновник отметил, что нагорно-карабахский конфликт - не спор между двумя странами, а целенаправленное стремление уничтожить народ, цивилизацию.

"Повторю решительно, и важно, чтобы это слышали во Франции и Европе. Это не спор между двумя странами, где нечеткие границы. Это нарушение защищенных всеми международными конвенциями прав человека, это намерение уничтожить народ, цивилизацию. Это борьба Армении, Арцаха и Сюника, но она больше, это борьба за цивилизационные ценности. Защищать вас - защищать эти ценности", - отметил Воке.