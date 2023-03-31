Пятница, 31 Марта 2023 13:38

АрмИнфо. ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно-азербайджанскую границу. Об этом заявил журналистам представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов по итогам прошедшего 31 марта в Москве расширенного совещания руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

"Что касается кавказского региона коллективной безопасности, то организация находится в постоянной готовности направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу в интересах обеспечения безопасности Армении и оказать иные меры помощи", - сказал он, добавив, что меры помощи уже заложены в находящийся в работе проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отметим, что 30 марта ВС Азербайджана, согласно СНБ Армении по 5 направления вторглись на территорию РА в направлении села Тех Сюникской области РА от 100 до 300 метров и закрепились.

Меж тем, согласно сообщениям жителей с мест, ВС Азербайджана оккупировали более 4 кв. км территорий РА. Земли сельчан захвачены вражескими силами. Премьер Армении же накануне на заседании правительства заверял, что позиционных изменений не было. А в Минобороны Азербайджана заявили, что взяли под контроль высоты и территории в Бердзорском районе на границе с Арменией.