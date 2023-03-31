Пятница, 31 Марта 2023 10:29

АрмИнфо. Махди Собхани будет назначен новым послом Ирана в Армении. Об этом сообщает иранское издание ISNA.

"Посол Исламской Республики Иран в Сирии Мехди Собхани в ближайшее время будет отправлен в Ереван в качестве нового посла ИРИ в Армении. Новым послом ИРИ в Сирии назначен Хосейн Акбари", - отмечает источник, добавляя, что днями ранее, перед отправкой в Дамаск Акбари провел встречу с главой МИД ИРИ.

Отметим, что Аббас Бадахшан Зохури на данный момент занимает пост послом Ирана в Армении.