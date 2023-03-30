Четверг, 30 Марта 2023 20:04

АрмИнфо. ЕС разжигает противоречия между Ереваном и Баку. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 марта на брифинге комментируя заявления главы миссии ЕС в РА Маркуса Риттера.

Ранее Риттер в интервью Deutsche Welle, говоря о деятельности миссии, отметил, что <многие армяне считают, что весной Азербайджан начнет наступление. Если этого не произойдет, наша миссия уже удалась>.

<Очень важно слышать не тех, кто никогда не являлся посредником в урегулировании, кто не привносил никогда добавленной стоимости, и кто не добивался практических результатов. А важно слышать Ереван и Баку, это ключевая история во всей этой проблеме, нужно слышать, слушать и действовать в интересах двух стран>, - заявила Захарова.

По ее словам, в Москве прекрасно понимают, что есть разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные в двух странах, что бывают периоды крайнего осложнения, обострения. В то же время, как отметила Захарова, в Москве фиксируют, что стороны стороны могут договариваться, <главное создавать им соответствующую атмосферу, базу, базис для подобных договоренностей и взаимопониманий и содействовать этому взаимопониманию, а не наоборот>.

Как считает официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, своими заявлениями ЕС <лишь подтверждают справедливость сделанных ранее выводов относительно деструктивных намерений и действий ЕС в указанном регионе>.

<В Брюсселе очевидно не заинтересованы в налаживания доверия и сближения позиций между Азербайджаном и Арменией. Своей неумелой, неуемной, непрофессиональной, непродуманной, нечестной активностью разжигают противоречия между Баку и Ереваном, что, по моему, мы все видим и скрывать это невозможно. Это к вопросу относительно того, как мы относимся к посредническим потугам ЕС, мы говорили, что по делам их узнаем - вот уже началось. Собственно, ничего нового, все хорошо уже даже не забытое, а хорошо запоминающееся старое они применяют и здесь>, - сказала дипломат, добавив, что у Запада, в частности ЕС, нет примеров успешного посредничества в сложных, сложнейших конфликтах.

По ее словам, ЕС не задумывается к каким непредсказуемым последствиям может привести безответственная политика. <Мы призываем отказаться от подобных конфронтационных сценариев>, - сказала Мария Захарова.