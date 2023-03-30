Четверг, 30 Марта 2023 19:46

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Конституционного суда Армении по Римскому статуту.

<Эта тема является предметом обсуждений в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе>, - сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Напомним, что в конце 2022 года правительство РА обратилось в Конституционный суд по этому вопросу. Обращение к данному вопросу, как считает правительство, связано с возможностью призвать Азербайджан к ответу за совершенные военные преступления. Документ был подписан в 1998 году, но до сегодняшнего дня Республика Армения не ратифицировала его, так как Конституционный Суд РА в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент Конституции РА.

24 марта 2023 года Конституционный суд РА признал Римский статут Международного уголовного суда соответствующим основному закону страны. Решение суда является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Ратификация статута поставит Армению в довольно щекотливое положение, поскольку в этом случае Ереван должен будет присоединиться к решению Международного уголовного суда, 17 марта с.г. выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.