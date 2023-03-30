Четверг, 30 Марта 2023 12:00

АрмИнфо. Информация о военных перевозках из Армении в Нагорный Карабах - пропагандистская ложь, цель которой - создание легитимности для возможной эскалации. Об этом заявил 30 марта премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

<Азербайджан не только продолжил незаконную блокаду Нагорного Карабаха, но и осуществил очередное вторжение в зону ответственности российских миротворцев>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что факт вторжения зафиксировало также Министерство обороны России в официальном бюллетене, в котором говорится о захвате высоты 20/54.

<Таким образом, можем зафиксировать, что Азербайджан не только не выполняет решение Международного суда от 22 февраля с.г. о прекращении незаконной блокады Лачинского коридора, но и еще более обостряет ситуацию, предпринимая действия по блокированию внутренних транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе>, - сказал премьер.

По его словам, в результате занятия этой высоты на участке Шуши-Лисагор, Азербайджан взял под огневой контроль грунтовую дорогу Степанакерт-Лисагор между селами Ахавно и Тех, мотивируя это тем, что армянская сторона якобы перевозит военные грузы по этой дороге.

Премьер указал, что информация не соответствует действительности, назвав ее пропагандисткой ложью, нацеленной на подготовку очередной эскалации. Он напомнил, что у Армении никаких вооруженных сил в Нагорном Карабахе нет, а Баку сам отказался от возможности проверки данного факта путем направления международной группы по сбору фактов, предложенной армянской стороной еще в октябре 2022 года в Праге. При этом, как указал Пашинян, предложение все еще в силе. <Есть необходимость окончательного прояснения этого вопроса на международном уровне, и средством этого является направление миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе>, - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что в Нагорном Карабахе есть Армия обороны, цель которой - предотвратить геноцид армянского населения со стороны Азербайджана. <Мы должны последовательно осведомлять об этом международное сообщество и работать над задействованием соответствующих международных механизмов>, - отметил глава армянского кабмина.