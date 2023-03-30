Четверг, 30 Марта 2023 11:12

АрмИнфо. Сегодня ночью азербайджанские вооруженные силы перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех. Об этом говорится в заявлении МВД Арцаха.

"Уже готова новая грунтовая дорога Тех-Корнидзор Сюникской области в обход закрытой дороги, которая соединится со сданной в эксплуатацию в августе прошлого года новой дорогой Корнидзор-Хиншен (Бердзорский (Лачинский) коридор). Работы по асфальтированию дороги Тех-Корнидзор ведутся Республикой Армения", - отметили в МДД Арцаха.

Вместе с тем, МВД информирует, что грунтовая дорога Тех-Корнидзор проходима и, учитывая продолжающуюся блокаду Арцаха, по ней возможно осуществление гуманитарных поставок Арцаху российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

"Эта дорога, кстати, на границе Республики Арцах, возле моста через реку Хакар, контролируется российскими миротворческими войсками.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона закрыла Шушинский участок межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией. И вот уже 108 дней население Арцаха лишено связи с внешним миром", - подытожили в ведомстве.