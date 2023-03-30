Четверг, 30 Марта 2023 10:55

АрмИнфо. Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье посетил начало Бердзорского коридора и призвал международное сообщество не закрывать глаза на вопиющие нарушения прав арцахцев.

Оттуда он вышел в прямой эфир и ознакомился своих последователей с реальной ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

"Уже более 100 дней Азербайджан отрезал от мира 150 000 армян Арцаха. Это полное нарушение международного права и прав человека. Давайте не будем закрывать глаза на эту преступную блокаду Бердзорского коридора. Давайте не дадим этому населению умереть молча", - отметил он, призвав делиться этим видео, чтобы как можно больше людей узнали о реальной ситуации, в которой оказался народ Арцаха.

Отметим, что Арцах в блокаде уже 109 дней. Все это происходит на фоне бездействия международного сообщества, которое жертвует универсальными правами человека в угоду геополитическим интересам.