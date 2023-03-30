Четверг, 30 Марта 2023 10:53

АрмИнфо. ВС Азербайджана ночью на нескольких военных Уралах перекрыли дорогу Горис-Степанакерт в районе границы с Арменией недалеко от села Тех.

Как сообщили ряд телеграмм-каналов, количество военных Уралов ВС Азербайджана больше 10, и ВС Азербайджана начали готовить окопы и заграждения на дороге, соединяющей Армению и Арцах.

Утром в Минобороны Азербайджана подтвердили данную информацию, отметив, что в связи с вводом в эксплуатацию новой дороги, альтернативной Бердзорскому коридору, были взяты под контроль несколько стратегических высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Агавно и Тех.

В Минобороны Армении какую-либо информацию по данному вопросу получить не удалось.