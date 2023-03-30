Четверг, 30 Марта 2023 09:58

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает в информационном бюллетене МО РФ, на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших в результате инцидента нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - добавили в МО РФ.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.