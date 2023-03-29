Среда, 29 Марта 2023 18:45

АрмИнфо. Родители погибших в результате пожара 15 военнослужащих в с. Азат Гегаркуникской области 30 марта встретятся с военным прокурором. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре <Ноян Тапан> 29 марта сообщил адвокат Норайр Норикян, представляющий интересы семей погибших солдат.

В этой связи он сообщил, что 28 февраля лично министру обороны Армении Сурену Папикяну было направлено письмо с требованием о встрече, однако по сей день организовать эту встречу никто не поспешил.

Адвокат также сообщил, что были получены результаты судебно-медицинской экспертизы 10 тел военнослужащих из 15-ти. В этой связи он подчеркнул, что вызывает недоумение, почему не готовы заключения судмедэкспертизы тел еще 5 военнослужащих. По словам Норикяна, судмедэкспертиза в качестве обстоятельств смерти указала тепловой шок и угарный газ. Кроме этого, в заключении говорится, что наркотических веществ у погибших солдат в организме обнаружено не было. Он отметил, что после получения результатов пожарно-технической, строительно- технической и взрыво-технической комплексной экспертизы не исключено, что пострадавшая сторона запросит вторичную судмедэкспертизу.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. 27 января был арестован заместитель командира воинской части по тылу и коммунальной службе, подозреваемый по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей. В рамках расследуемого уголовного арестован и офицер инженерной службы той же воинской части.