Среда, 29 Марта 2023 17:54

АрмИнфо. 29 марта находящийся с рабочим визитом в Латвийской Республике секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с руководителем аппарата президента Латвии Андрисом Тейкманисом, советником президента по национальной безопасности Янисом Кажочнисом, заместителем министра иностранных дел по европейским делам Ингридой Левренс, а также советником премьер- министра Латвии по национальной безопасности Маарис Чепуритисом. Об этом сообщает офис Совета безопасности РА.

В ходе встреч стороны подчеркнули важность проведения встреч на высоком уровне, направленных на укрепление двусторонних отношений, а также присутствие миссии Европейского Союза в Армении.

Секретарь СБ РА представил своим коллегам гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и вызовы в сфере безопасности Армении, в том числе, озабоченность по поводу возможной эскалации насилия со стороны Азербайджана. В контексте вышеизложенного Григорян подчеркнул необходимость направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов. Партнеры Латвии выразили готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС.