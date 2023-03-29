Среда, 29 Марта 2023 14:15

АрмИнфо. Международное сообщество должно оказать давление на Азербайджан, чтобы немедленно и безоговорочно была открыта дорога Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), были возвращены армянские военнопленные, чтобы удалось организовать визит миссии ЮНЕСКО в Арцах - в районы, оккупированные Азербайджаном, и вернуться к переговорам по политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которое должно быть основано на трех принципах Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ (право народов на равноправие и свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ). Об этом заявил депутат от фракции <Армения>, член АРФД Артур Хачатрян в ходе встречи с аргентинскими парламентариями, в рамках участия во II Всемирном форуме по правам человека в Аргентине.

Как сообщает пресс-служба Армянского Нацкомитета, Хачтарян в рамках Форума принял также участие в панельной дискуссии <Мирные процессы в Латинской Америке и мире>, где представил историю возникновения и развитие арцахского конфликта, ситуацию в Республике Арцах и на границах Армении после 44-дневной войны 2020 года и агрессии, развязанной против Армении в 2021-22 годах, и пути урегулирования конфликта. Он также ответил на вопросы участников обсуждения.

Согласно источнику, Артур Хачатрян посетил и Уругвай, где встретился с председателем Палаты представителей Парламента Уругвая Себастьяном Андухаром и другими государственными лицами. Сообщается, что Хачтраян представил Андураху ситуацию в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе. Подчеркнув важность политического урегулирования арцахского конфликта, он отметил, что установление долгосрочного мира в регионе невозможно без справедливого урегулирования конфликта, которое предусматривает уважение права народа Арцаха на самоопределение. Стороны также обсудили важность укрепления отношений между Арменией и Уругваем.

Отметим, что Артур Хачатрян принял участие во Всемирном форуме по правам человека по приглашению Армянского Национального Комитета Южной Америки.