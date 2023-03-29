Среда, 29 Марта 2023 12:37

АрмИнфо. В Армении несколько десятков медицинских центров, которые идут как бы в ногу со временем, направляют ресурсы на модернизацию, технологическое переоснащение и подготовку кадров. Кроме этого, государство со своей стороны осуществляет программы по реконструкции медцентров во всех областях страны, строит новые. Сегодня уже сложно удивить пациентов дорогостоящим оборудованием для диагностики заболеваний. А слово «инновационность» в наше время, в том числе, в медицине стало привычным для слуха. Но, как правило, общественность воспринимает эту инновационность исключительно в контексте применения технологических решений, наличия суперсовременного оборудования и т.п. Но…

Но, по убеждению генерального директора Центра инновационной медицины «Вардананц» Арутюна Норайровича Мангояна, понятие «инновационность» имеет более широкое значение. В беседе с корреспондентом АрмИнфо доктор Мангоян рассказывает о путях развития «Вардананц», о его иннновационности без кавычек, делится своим мнением касательно скорого внедрения в стране обязательного медстрахования (ОМС) и видением дальнейшего пути развития здравоохранительной системы Армении.

- Арутюн Норайрович, честно признаться, сложно было готовиться к интервью с Вами. Очень мало сведений в информационном пространстве о медцентре «Вардананц», в том числе в публикациях СМИ. Нет времени, желания на общение со СМИ или попросту было не до этого?

- Ваш вопрос я понимаю одновременно и как и мотивацию к действию, и в то же время, как оценку всего пути, который мы прошли. Действительно, мы ставим акцент, в первую очередь, на то, чтобы именно своей работой завоевывать доверие людей, пациентов качественным лечением и своевременным обслуживанием. Всеми этими методами добиваться своей ниши, своего, как говорится, места под солнцем. Ведь это очень конкурентный рынок в нашей республике – рынок медицинских услуг. И освящение деятельности, и преподнесение ее общественности - для нас было второстепенным. Но все меняется. Мы идем в ногу со временем. И сейчас медцентр более открыт, больше готов показывать, рассказывать о себе, чтобы каждый пациент, в том числе и потенциальный, знал, кому доверяет и почему выбор «Вардананц» не случаен.

- То есть, можно сказать, что медцентр уже состоялся, раз уж сегодня Вы любезно согласились на интервью?

- Общение мы всегда могли позволить. И от многих интервью, проектов мы не отказывались, а скорее фильтровали. Потому что уже знали свое место и селективно подходили к своему публичному слову. А состоялись мы давно. Сейчас же - строим дальнейшие планы, и для нас важно максимально доступно донести все до нашего главного бенефициара - пациента.

- Центр был создан в 2008 году. Можете рассказать с чего вы начинали и что сегодня представляет из себя Центр инновационной медицины «Вардананц»?

- Интересно, что наша концепция не изменилась с момента создания Центра. В ее основе лежало то, что мы хотели создать медицину, которая могла бы служить нашим пациентам, нашим родным и близким. Вот как мы хотели, чтобы лечили наших самых близких людей, вот точно эту же модель хотели превратить для всех - для каждого посетителя, который заходит в «Вардананц».

Начинали мы с трех кабинетов - терапевта, педиатра и одного маленького кабинета, где сидел врач - сонографист. А остальные услуги у нас были на аутсорсе. Именно с этих нескольких структур мы пытались начинать это большое дело. Но так как концепция в основе своей, как показало время, была правильной, все это очень динамичными темпами развивалось.

Сегодня Центр представляет собой большое амбулаторное медицинское учреждение, где представлены все врачебные специальности. Основу составляет терапия или семейная медицина. Сегодня у нас уже 18 врачей - терапевтов, которых мы очень ценим.

- А в общей сложности сколько врачей?

- Сейчас в «Вардананце» работает более 140 врачей, из них 60% - это основной персонал. Остальные - врачи – консультанты преимущественно хирургической специальности, которые консультируют и назначают лечение.

Но, кроме всех этих врачей, которые составляют основной потенциал нашего центра, есть еще и вспомогательные службы. В первую очередь, это, конечно же, наше приемное отделение – «ресепшн», которым мы действительно гордимся. Это первое, что посетитель видит, когда входит, и для нас очень важно, чтобы первое впечатление было хорошим. А как его создать? Когда пациент входит, важно, чтобы с ним поздоровались, улыбнулись. Дальше, естественно, идет более сложный процесс. Но улыбку можно же подарить? Необходимо должное внимание к пациенту, отношение, чтобы ему сразу было понятно, куда подойти, что делать и т.д. Иначе говоря, зарядить посетителя первой дозой этой положительной энергии, которая очень необходима при любом походе к врачу.

- А в чем, на Ваш взгляд, основное отличие медцентра «Вардананц» от прочих медучреждений Армении, в чем ваше конкурентное преимущество?

- Кроме слаженного взаимодействия всех структур, основное отличие в том, что мы работаем по международным протоколам. Такое заявление, в принципе, не каждый медцентр может сегодня сделать. Последние 5 лет методично проводится поиск, фильтрация, перевод лучших международных протоколов по лечению всех заболеваний. Начиная от гриппа, заканчивая очень редкими заболеваниями. Мы их оцифровываем и вводим в свою электронную программу.

- Сложным был процесс перехода на международные протоколы в контексте работы стаффа?

- Сложным было перебороть стереотип о том, что международные модели невозможно будет претворить здесь, в Армении. Оказалось, никаких особых трудностей нет, они были лишь на уровне психологического восприятия.

Надо понимать, что лучшие протоколы не подразумевают больших ресурсов. Напротив, они экономят ресурсы медцентра и пациентов, предупреждают перерасход ненужных обследований, лабораторных тестов, они ведут пациента и врача за руку наиболее коротким путем к диагнозу, а от диагноза к лечению.

Наш опыт уже воплотился в книгу, которая называется «Вардананц лечит», вышедшей в свет в прошлом году. Мы ее бесплатно предоставили всем семейным врачам, терапевтам первичного звена. В книге содержатся международные протоколы, которые мы успели к этому моменту перевести и оформить. Надо сказать, что они покрывают 50-60% всей амбулаторной практики. В каждом втором случае врач, не имея возможности посоветоваться с коллегами, может посмотреть, как можно лечить, к примеру, подагру или же артериальную гипертонию и др. Через эту книгу весь «Вардананц», а значит, и весь цивилизованный медицинский мир будут рядом с этим врачом.

- Вы участвовали в работах по составлению материалов книги?

- Я руководил процессом составления книги, и в эту группу вошли еще 12 врачей «Вардананц». Это действительно чистый продукт нашего Центра, и к тому же уникальный. Но мы не намерены этим ограничиваться. Работа идет дальше. В изданной книге содержаться международные протоколы по 137 диагнозам. Сейчас мы идем к тому, чтобы через 3 года охватить 1500-1600 диагнозов. Чтобы врачи могли получить ответы на все вопросы. Но это будет уже, вероятней всего, в виде онлайн ресурса.

- Доктор Мангоян, полное название медцентра - «Центр инновационной медицины «Вардананц». Вы бы могли рассказать, в чем же, на Ваш взгляд, инновационность «Вардананца»?

- Любой инструмент, любое оборудование есть и в других крупных медцентрах. В этом плане ты не можешь быть инновационным. Ты не можешь быть инновационным даже в контексте того, что у тебя 140 врачей, хотя это достаточно большая цифра. Ты не можешь быть инновационным даже тем, что находишься в центре города, что очень удобно. Инновации у нас начинаются именно с этапа обслуживания. С той первой улыбки, с электронной регуляции очередей, с наличия первого в республике медицинского колл-центра, протоколов лечения. Вот откуда начинаются инновации.

Инновации начинаются с этапа, когда тебе после первого контакта понятно, что делать дальше. Инновации наши – это следование международному протоколу, чего нигде пока нет. Я это заявляю ответственно. И что-то не верится, что в скором времени это кого-то заинтересует. Вот где инновации!

Максимально вежливо, с чувством ответственности, принять, обслужить, предоставить четкую информацию о дальнейших шагах, чтобы у человека была уверенность, что его лечат так, как лечили бы, например, в какой-либо из клиник Германии.

Слава Богу, препараты все доступны, инструментальные исследования, которые там проводятся - здесь тоже доступны. То есть вопрос в наших мозгах, а не ресурсах.

Основной рефрен моего текста в том, что все эти инструменты, оборудования бывают полезными только в руках опытного, грамотного врача. Сами по себе это просто железки.

- Среди редких публикаций о медцентре в СМИ я наткнулась на информацию о сотрудничестве «Вардананц» с телекоммуникационной компанией «Юком» в сфере телемедицины. Это проект еще действует?

- Этот проект с «Юком», честно говоря, не получил дальнейшего развития. Но вот уже 10 лет мы ведем проект по телемедицине с университетской клиникой Фрайбурга в Германии. В рамках данного проекта, в случае трудных диагнозов, в частности онкозаболеваний, как правило, люди хотят услышать второе мнение. «Вардананц» предоставляет такую возможность. Обратившись ко мне, пациенты заполняют специальный эпикриз, который после отправляется профессорам клиники во Фрайбурге. Через специальные каналы зарубежные ведущие специалисты выходят на связь с пациентами, озвучивают свое мнение, дают рекомендации к лечению. За это время данной службой воспользовалось уже более 300 человек.

В русле развития внутренней телемедицины мы работаем еще над одним проектом, который позволит дистанционно следить за пациентами пожилого возраста, без домашних визитов, посредством гаджетов или других каналов. Мы пытаемся реализовать данный проект в сжатые сроки. Но надо отметить, что это достаточно трудная инициатива, и дело здесь не столько в технологиях, сколько в логистике.

Сегодня телефоны уже следят за состоянием нашего здоровья, есть множество различных приложений. Но как все это донести до врача? Кто-то же должен сидеть по ту сторону экрана, и это не искусственный интеллект. И сложность состоит именно в том, как организовать весь этот процесс. Это для нас очередной вызов.

- Что еще в планах медцентра?

- В краткосрочной перспективе мы планируем внедрение новых служб. В первую очередь речь идет о маммографии. Уверены, что эта служба замкнет цепочку женского здоровья в нашем центре. Сейчас мы выбираем лучший из аппаратов, который позволит на ранних стадиях выявлять отклонения, предупреждать, и направлять женщин на лечение. Это очень актуальный проект, над которым сейчас идет активная работа.

Кроме этого, у нас в планах расширить службу эндоскопии, чтобы мы могли не только диагностировать, но и лечить наших пациентов.

А в среднесрочной перспективе, как я уже отмечал, интенсивно продолжим работу над развитием телемедицины.

- Не могу не поинтересоваться Вашим мнением о внедрении системы обязательного медицинского страхования. Различные мнения бытуют, многие выступают против. Что Вы думаете на этот счет? Насколько это целесообразно для нашей страны?

- Не ожидал, что Вы зададите этот вопрос. Об этом любят высказываться «умные мужи» разных уровней, и не имеющие никакого отношения к медицине, системе здравоохранения. Лично мое скромное мнение – считаю, что действительно нужно внедрять ОМС, чтобы был, так называемый, третий плательщик. Либо государство, либо страховая компания, либо фонд. Нужен триумвират – врач, который оказывает услуги, пациент и плательщик, который регулирует эти взаимоотношения. То есть нельзя оставлять пациента один на один с медучреждением. Это давно выработанная модель во всем мире. Другое дело, что каждая страна решает для себя, какой именно опыт более приемлем для нее.

Есть различные модели - с большим преобладанием государственного контроля, с меньшим его преобладанием. Главное - учесть локальные моменты, ресурсы. Наличие тех же протоколов. Никакая система не заработает, если не будет правил игры. А правила игры - это и есть протоколы, о которых я уже говорил. Вот где основное препятствие, а не в том, нужна ли нам эта система вообще.

Внедрение системы ОМС я оцениваю положительно, но в случае, если во время претворения этого проекта, мы будем следовать «рецепту». Зачастую, мы пытаемся, перескакивая через основные моменты, осуществлять проекты, а потом говорить, что, увы, не сработало. Может дело в нашей национальной ментальности? Мы считаем себя индивидуалистами или какими-то особенными? Но ничего особенного в нас, поверьте, нет. Ничем мы не отличаемся от других наций, народов. Разве что не совсем обоснованным ощущением своей какой-то особой уникальности. А ведь у всех наций своя особая история, но, тем не менее, все подчиняются основным законам природы и рынка. Здесь будет уместным привести цитату А.П.Чехова, что «Нет национальной науки, как нет национальной таблицы умножения». Есть универсальные законы, которым подчиняются все.

- И в завершение хотела бы спросить Вас о системе здравоохранения Армении в целом. На каком мы сейчас этапе и куда движемся?

- В первую очередь, нам нужно решить вопрос с оформлением правил игры. Только после этого начнется рост. Нормальный рост. То есть, будут расти и развиваться те медучреждения, те врачи, которые работают по правилам. А сейчас рынок в таком, очень свободном регулировании, в свободном плавании, я бы сказал. Кто кого как убедит, в том числе современным большим оборудованием, дорогостоящими аппаратами, туда популяция населения и пойдет.

То есть, на мой взгляд, все зависит от того, насколько быстро и грамотно будут введены эти правила игры, Кодекс! Сейчас в здравоохранительной системе попросту наблюдается стагнация. Достигли какого-то уровня – и все. Новые приобретения, новые медцентры, новое оборудование – все это ни о чем. Нужны жесткие правила, и по ним надо работать и развиваться!

Спасибо за разговор