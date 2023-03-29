Среда, 29 Марта 2023 11:44

АрмИнфо. В последнее время вокруг Ирана идут достаточно интересные процессы, считает американист Сурен Саркисян.

По его словам, речь о формировании широкой коалиции против Ирана и начале военных действий.

"Азербайджан был и продолжает считаться приманкой для этого в руках Турции, Израиля, США. Причем все об этом открыто заявляют.

Однако, по интересному стечению обстоятельств, стягивающееся кольцо вокруг Ирана треснуло, с формированием ряда реальностей, и вероятность такой "совместной операции" несколько уменьшилась, однако точно не исчезла", - подчеркнул он.

По словам Саркисяна, во-первых, разрушительное землетрясение в Турции и назначенные выборы, естественно в краткосрочной перспективе, перекроили приоритеты турецких властей.

Во-вторых, продолжил политолог, урегулирование ирано-саудовских отношений при посредничестве и гарантиях Китая позволило Ирану перегруппировать все имеющиеся ресурсы на другие направления. Естественно, констатировал Саркисян, это примирение не отвечало интересам Израиля, Турции и США.

"В-третьих, серьезный внутриполитический кризис, начавшийся в последние дни в Израиле, также заставил власти Тель-Авива пересмотреть свои приоритеты в краткосрочной перспективе, в том числе и объявленные "действия против Ирана", тем более что Нетаньяху находится под давлением США", - убежден политолог.

Четвертый аргумент, согласно эксперту, состоит в том, что США стоят на пороге предвыборных потрясений и демократам нельзя делать рискованные шаги во внешней политике, потому что у них были серьезные провалы и любое потрясение, и уж тем более провал, сыграет в пользу кандидата от Республиканской партии.

"Не исключаю, что имевшая место несколько дней назад ирано-азербайджанская "онлайн- война" была смирительной рубашкой, после которой Иран, скорее всего, через Россию послал Азербайджану сигнал о том, что серьезно настроен.

Конечно, есть вероятность, что некоторые страны тоже могут пойти на зарубежные авантюры, чтобы заглушить внутриполитические проблемы, но не все и не одновременно. А это означает, что на короткий период все будут заняты другими вопросами, что открывает нам временное окно для обеспечения безопасности Сюника. Хотя, кому я говорю...", - подытожил эксперт.