Среда, 29 Марта 2023 10:32

АрмИнфо. Многие армяне рады присутствию наблюдательской миссии Евросоюза в Армении. Об этом заявил глава гражданской миссии ЕС в РА Маркус Риттер.

Касаясь функции миссии на территории РА, он в частности сказал: "Мы не можем вмешиваться, в нашем распоряжении есть только бинокли и камеры".

Он также напомнил, что у европейских наблюдателей нет доступа на территорию Азербайджана. Поэтому Риттер и его коллеги не могут обнаружить, например, передвижение войск при подготовке очередной атаки.

"Многие армяне считают, что весной Азербайджан начнет наступление. Если этого не произойдет, наша миссия уже удалась", - сказал Риттер в интервью Deutsche Welle.

В МИД Азербайджана по традиции закатили истерику в связи с данным заявленеим Риттера: " Мы решительно осуждаем представление главной задачи ЕС как защиту Армении от Азербайджана, а также высказывание руководителя миссии ЕС мнений о якобы подготовке Азербайджана к какой-то атаке, основанных на лживых и полных клеветы утверждений армянской стороны", - подчеркнули в МИД АР.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.