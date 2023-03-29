Среда, 29 Марта 2023 10:09

АрмИнфо. Проблема Международного уголовного суда ООН (МУС) и Армении имеет два измерения, правовое и политическое, считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро- атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Касаясь фактической канвы, он напомнил, что 24 марта 2023 года Конституционный суд Армении принял решение признать обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС), соответствующими Основному закону республики.

При этом он считает, что, скорее всего, это событие потонуло бы в информационном потоке, осталось бы одним из многочисленных фактов юридической рутины малого государства.

"Однако интерес к истории с решением высшей судебной инстанции Армении был подогрет из-за того, что за неделю до его принятия МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - констатировал Маркедонов.

По его словам, в условиях стремительного укрепления манихейского восприятия мира (и сопутствующего ему упрощенчества) данное событие стали рассматривать исключительно в контексте ответа на вопрос: "Арестуют ли главу Российского государства, если тот захочет приехать в Ереван".

"Между тем, скатывание к простым схемам не означает лучшего понимания сложных проблем. Проблема МУС и Армении имеет два измерения, правовое и политическое. Рассмотрим оба",- предложил эксперт.

В этой связи он обратил внимание, что КС Армении рассматривает данный вопрос не в первый раз, и совсем не в жесткой привязке к "путинскому кейсу". Маркедонов напомнил, что в 2004 году Конституционный суд республики уже высказывался по поводу Римского статуса - он не был признан соответствующим Основному закону страны.

"Сам статут Ереван подписал в 1999 году, однако до сей поры не ратифицировал. Забегая вперед, скажем, что нынешнее решение - КС- это не ратификация, таковая- прерогатива Национального собрания. Заметим, что Конституция Армении дважды реформировалась. после 2004 года (в 2005 и в 2015 гг.).

Интерес Еревана к МУС диктуется тем, что армянские власти (да и политикум в целом) стремится привлечь к ответственности представителей Азербайджана. По балканским лекалам. И обращение в КС было инициировало правительством республики в 2022 году. Выглядят ли попытки армянских властей воздействовать на Баку посредством международно-правовых институций наивными? Скорее да, чем нет. В армянском экспертном сообществе и обществе в целом есть вообще "правовой фетишизм". Будто бы политика кроется по "стандартам", а не по интересам. Для балканских лекал нужна однозначная поддержка коллективным Западом одной стороны и маргинализация другой, столь же однозначная", - отметил российский политолог.

При этом он считает, что ничего подобного в случае армяно-азербайджанского конфликта не наблюдается. По его словам, именно поэтому, вера в абстрактное право и справедливость выглядит неоправданной. Маркедонов добавил, что как минимум, здесь и сейчас. Однако, по убеждению политолога, было бы неверным видеть в этом только и исключительно "поворот Армении" на Запад или "геополитический разворот".

"У России и Армении многое сегодня складывается непросто. Ереван мечется между "национальным минимализмом" и де-факто отказом от Карабаха и стремлением "зацепиться за Арцах". На этом пути предпринимаются порой странные зигзаги. И не только в западном, но и в восточном направлении (Иран, Индия). Россия хочет определенности, ее тревожат контакты Еревана с Вашингтоном, Брюсселем и Парижем, миссия ЕС на армянской территории. И в этом контексте рациональный анализ зачастую вытесняется эмоциями. В итоге каждое лыко оказывается в строку. Но зададимся вопросом. Кому интересны и выгоды ссоры россиян и армян? Кто был бы рад появлению баррикад между Москвой и Ереваном? Скорее всего, противники России", - продолжил он.

Маркедонов считает, что они потирают руки, видя, как высокие представители двух стран обмениваются "любезностями". При этом он задается вопросом, стоит ли подыгрывать этим силам?

"Не лучше ли выводить из паблика острые вопросы и решать их за закрытыми дверями. Традиционную дипломатию еще никто не отменял, а твитами пускай занимаются Макрон и К. У них это лучше получается. Нам бы стоило сосредоточиться на содержательных вопросах. И повторю еще раз, решение - КС- это подтверждение формального соответствия одних бумаг другим. Политическое решение по МУС еще впереди. Стоило бы в этой связи следовать великой метафоре дорогого Леонида Ильича: "Будет хлеб, будет и песня!"". - резюмировал он.