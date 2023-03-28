Вторник, 28 Марта 2023 13:35

АрмИнфо. Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель рассказал, о чём говорили помощник госсекретаря Карен Донфрид и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Так, в ходе брифинга Патель сообщил, что 27 марта состоялся разговор между Донфрид и Байрамовым.

"Донфрид выразила обеспокоенность в связи с передвижением азербайджанских военных. Она подчеркнула приверженность США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Как об этом неоднократно говорил госсекретарь, прямой диалог является ключом к решению этого вопроса и достижению прочного мира. Военного решения этого конфликта нет. Мы продолжим способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном как на двусторонней основе, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций", - подытожил он.

Напомним, что , 25 марта 2023 г. подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста. Таким образом, азербайджанцы взяли под контроль грунтовую дорогу, по которой обеспечивалась доставка продовольствия в ряд сел Шушинского района, оказанных отрезанными от внешнего мира из-за блокады Азербайджаном Бердзорского коридора.