Суббота, 25 Марта 2023 17:09

АрмИнфо. Одной из сильных сторон нынешних властей Армении является отсутствие стыда. Об этом накануне заявил третий президент РА Серж Саргсян, комментируя по просьбе журналистов утверждения премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что нынешние власти за последние три года потратили на вооружение больше средств, чем за последние 30 лет.

По словам третьего президента, управляющие страной лица могут смотреть в глаза собеседников и откровенно лгать. <За последнее время выступили с двумя заявлениями, которые близки к правде. Первое касается того, что они представят себя ненормальными, но провалят Мадридские принципы, и не будут ими руководствоваться, что, собственно, они и сделали. Второе заявление касается утверждений, сделанных в первый день войны, согласно которому что - бы ни произошло, они себя не будут считать проигравшими. Мы все стали свидетелями того, к каким последствиям эти два заявления привели для нашей страны>, - отметил третий президент РА.

Что касается вооружений, то, как заметил Серж Саргсян, в годы его президентства на нужды вооруженных сил страны ежегодно направлялось куда больше вооружений и боеприпасов, чем это сделали нынешние власти за последние два года. <Хотелось бы напомнить для лиц с провалом

памяти, что в эти годы Армения являлась единственным государством в регионе, на вооружении которой находились дивизионы С-300, ракеты большой дальности, приобретено более 100 единиц тяжелой техники, сотни единиц систем ПВО, десятки тысяч боеприпасов крупного калибра>,

- сказал третий президент РА, добавив, что на приобретение одного только огнестрельного оружия было направлено порядка $100 млн, не говоря уже об оперативно- тактических ракетных комплексах <Искандер>, других видах мощного вооружения. <А что они приобрели? 3 самолета, которые не принесли какой- либо пользы? Несколько десятков старых ОСА-АК? Что еще? Пусть скажут>, - отметил Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что грамотный человек, более менее знакомый с военным делом, очень хорошо знает, как можно сопоставлять объемы приобретенного вооружения и боеприпасов. Правда заключается в том, продолжил третий президент РА, что в 2018-2020 годах направлялись значительные средства на нужды обороны, но вопрос о том, использовались ли эти средства достижениям цели или распылялись, остается открытым. Саргсян указал на наличие скромных в период его правления средств для закупок, но при этом были большие возможности, которые использовались, для получения военно- технического содействия.

Комментируя слова Пашиняна о "пятой колонне" в армии, ставшей, по его мнению, причиной поражения в 44-дневной войне, Серж Саргсян заявил, что при нем ничего такого не было. <Если он знает, что в армии была <пятая колонна>, почему не предпринял мер против нее. Впрочем, вполне возможно, что он говорит правду, и не исключено, что именно он и возглавляет эту самую <пятую колонну. Если он в курсе всех этих подробностей, подобное развитие вполне естественно>, - подчеркнул третий президент РА.