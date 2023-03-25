Суббота, 25 Марта 2023 00:06

АрмИнфо. Азербайджан блокирует грузы, проходящие через их территорию, где адресатом указаны лица армянской национальности. Об этом стало известно в результате частного случая, когда из Лондона через британскую транспортную компанию Transglobal Express была отправлена посылка в Грузию гражданину армянской национальности.

Однако товар не дошел до конечного адресата. После жалобы отправителю со стороны британской компании поступило письмо, в котором было отмечено, что их груз был заблокирована во время транспортировки через Баку (Азербайджан), поскольку адресат имеет армянскую фамилию. <Армения и Азербайджан воюют. Мы постараемся вернуть вашу посылку назад в Лондон за ваш счет>, - говорилось в письме.

Об этой истории на своей странице в Фейсбук рассказал блогер, путешественник Александр Лапшин. В этой связи блогер отметил, что Transglobal Express должна понести ответственность за доставку товара, поскольку логистика компании не должна быть проблемой клиента. <Компания не вправе оправдывать невозможность доставить товар и вернуть деньги тем фактом, что расистский режим Азербайджана не пропускает грузы, где адресатом указаны лица армянской национальности. Азербайджан вообще следует исключить из международных транспортных хабов>, - написал он.