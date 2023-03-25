Суббота, 25 Марта 2023 00:03

АрмИнфо.ЗАО "Газпром Армения" с глубоким прискорбием сообщает, что 24 марта 2023 года на 60 году жизни скончался председатель Правления - Генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

В сообщении на сайте компании подчеркивается, что Грант Тадевосян внес неоценимый и большой вклад в дело становления и развития газоэнергетической отрасли Армении. Прошел многолетний трудовой путь

- от инженера в Государственном Комитете по газификации Армянской ССР до должности Председателя Правления - Генерального директора ЗАО "Газпром Армения".

Получил образование в Ереванском политехническом институте им.

К.Маркса, который окончил с отличием. Прошел обучение в Москве во Всесоюзной высшей школе управления.

Свою трудовую деятельность в газовой отрасли начал в 1985 году в качестве инженера эксплуатационно-технического управления (ЭТУ) в Государственном Комитете по газификации Армянской ССР. В 1985 году был переведен на должность старшего инженера, а в декабре - на должность ведущего инженера ЭТУ Госкомгаза Армянской ССР. В 1986 году работал в качестве ведущего инженера управления электрификации и энергетики, затем в должности главного специалиста отдела электрификации, энергетики и газификации Госагропрома Армянской ССР. В 1992-1999 гг. работал в должности инженера технического отдела управления газификации и газоснабжения ГП "Армгазтопливо"; инженера управления внешних связей ГПОН "Армгазпром"; заместителя начальника управления газификации и газоснабжения ГК "Армгазпром"; заместителя начальника управления внешних связей; начальника отдела внешних связей; заместителя начальника управления внешних связей. В июле 1999 года был назначен на должность начальника управления перспективного развития, экспертизы и экологии ЗАО "АрмРосгазпром" (в дальнейшем переименовано в ЗАО "Газпром Армения"), в январе 2002 г. - начальника технического управления, затем, в феврале 2011 года - заместителя Генерального директора - главного инженера ЗАО "АрмРосгазпром". 25 октября 2016 года был избран на должность Председателя Правления - Генерального директора ЗАО "Газпром Армения".

За долгие годы трудовой деятельности своим призванием и главной целью своей работы считал стабильное развитие газовой отрасли республики, использовал свои знания и огромный опыт для становления газового хозяйства в Армении.

Указом Президента РА был награжден медалью "Анания Ширакаци", Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА - медалью "За значимые заслуги в области энергетики РА". Электроэнергетическим Советом СНГ был удостоен почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" за заслуги в развитии электроэнергетики государств-участниц СНГ. Руководством ПАО "Газпром" было присвоено звание "Почетный работник ПАО "Газпром"". Российской инженерной академией было присвоено почетное звание "Заслуженный инженер России". За большой личный вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд был удостоен благодарности ПАО "Газпром".