Суббота, 25 Марта 2023 00:02

АрмИнфо.По положению на текущий момент, азербайджанская сторона представила четыре предложения по мирному договору с Арменией, на что официальный Ереван ответил тремя встречными инициативами. Об этом 24 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения пока не сформировала свой ответ на последний, четвертый пакет предложений со стороны Азербайджана. Министр констатировал, что по многим пунктам, пусть и в не идеальном пока виде, но имеются взаимоприемлемые формулировки. <Идут обсуждения, стороны соглашаются на некоторые компромиссы по некоторым вопросам. Однако с сожалением должен констатировать, что эти компромиссы связаны не с основными моментами. По ключевым вопросам обсуждения пока продолжаются, и по ним позиции сторон далеки друг от друга>, - отметил Мирзоян.

Глава МИД заметил, что в процессе переговоров со стороны Запада не поступало каких- либо предложений. <На столе переговоров имелись и имеются инициативы российской стороны, которые были оформлены в виде параметров, и с которыми была согласна армянская сторона, но не согласна азербайджанская. Речь, в частности, шла об уточнении статуса Арцаха в будущем. Все остальные варианты - армяно-азербайджанские>, - заметил министр, указав на формирование механизмов прямых переговоров между Баку и Степанакертом по обеспечению безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Говоря о работе первой миссии гражданских наблюдателей Европейского Союза, то, как отметил Мирзоян, был принят документ, который носил ограниченную адресность, и был доступен лишь для стран - членов

Европейского Союза.