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АрмИнфо. Для того, чтобы ставить вопрос о привлечении высшего политического руководства Азербайджана к ответственности за совершение преступлений против человечности, необходимо присоединиться к международному уголовному суду.
Об этом 24 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.
По его словам, правоохранительные органы страны по различным эпизодам возбудили уголовные дела, которые направлены в отношении
авторов совершенных преступлений, но по вопросам, связанным с привлечением политического руководства Азербайджана к ответственности за совершение преступлений на территории Армении необходимо присоединиться к международному уголовному суду.
Коснулся представитель и решений Международного суда ООН по Лачинскому коридору. По его словам, суд пока не задействовал механизмов по контролю за выполнением своих решений. "Были случаи, когда суд проявлял такую инициативу, но в нашем случае мы ее пока не видим", - заявил Киракосян. Этот вопрос, продолжил он, обсуждается с МИД, чтобы проблема была поднята в международных организациях, а также в Совбезе ООН, у которого есть четкий мандат по мониторингу решений Международного суда.
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|Рустам Бадасян и Кристина Квин договорились расширить сотрудничество
|Армянский тенор Липарит Аветисян блестяще выступил в одном из лучших театров мира - Театре Колон Буэнос-Айреса
|МИД Нидерландов вызвалo посла Азербайджана для напоминания о необходимости выполнения решения Гаагского суда по деблокаде Бердзорского коридора
|Азербайджан не приглашен на очередной Саммит за демократию
|Отчет: Финансово-экономические потери, понесённые Арцахом вследствие блокады, составляют по меньшей мере $1,9 млн в день
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"У нас со зрением всё нормально" - Захарова о невыполнении Азербайджаном договоренностей по трехстороннему заявлению
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|Глава МИД: Полноценный диалог с Азербайджаном возможен только в международном формате и при четких международных гарантиях
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|Провластный депутат обвинил оппозицию в том, что она избегает ответственности
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|В результате выстрелов со стороны противника погиб военнослужащий ВС Армении
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