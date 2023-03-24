Пятница, 24 Марта 2023 23:58

АрмИнфо. Для того, чтобы ставить вопрос о привлечении высшего политического руководства Азербайджана к ответственности за совершение преступлений против человечности, необходимо присоединиться к международному уголовному суду.

Об этом 24 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, правоохранительные органы страны по различным эпизодам возбудили уголовные дела, которые направлены в отношении

авторов совершенных преступлений, но по вопросам, связанным с привлечением политического руководства Азербайджана к ответственности за совершение преступлений на территории Армении необходимо присоединиться к международному уголовному суду.

Коснулся представитель и решений Международного суда ООН по Лачинскому коридору. По его словам, суд пока не задействовал механизмов по контролю за выполнением своих решений. "Были случаи, когда суд проявлял такую инициативу, но в нашем случае мы ее пока не видим", - заявил Киракосян. Этот вопрос, продолжил он, обсуждается с МИД, чтобы проблема была поднята в международных организациях, а также в Совбезе ООН, у которого есть четкий мандат по мониторингу решений Международного суда.