Пятница, 24 Марта 2023 14:47

АрмИнфо. "Мы глубоко обеспокоены фактором наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые продолжают убивать и калечить граждан, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц".

Об этом заявила секретарь Бюро по военно­политическим вопросам Госдепартамента Джессика Льюис, выступая в четверг на брифинге в Вашингтоне, посвященном вопросам обеспечения безопасности.

На вопрос Turan о роли Вашингтона в восстановлении мира в Нагорном Карабахе, она подтвердила позицию, что США привержены продвижению мирного, демократического и процветающего Южного Кавказа. "И мы признаем, что не может быть военного решения конфликта и что применение силы для разрешения споров неприемлемо". Она повторила слова госсекретаря Энтони Блинкена, что прямой диалог между Арменией и Азербайджаном - это ключ к решению проблем и достижению прочного мира.

Говоря об усилиях Бюро по военно-политическим вопросам, Льюис напомнила, что в 2022 году США выделили $2 млн на разминирование в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. На эти же цели в ноябре 2021 года было выделено еще $500 тыс, напомнила она.

"Работа, которую мы проводим с нашими международными партнерами, имеют решающее значение, чтобы страны могли восстановиться и защитить гражданское население", - добавила она.

На вопрос о заинтересованности Вашингтона в участии в миротворческих операциях в регионе, Льюис напомнила, что ее бюро занимается подготовкой миротворцев для выполнения таких миссий. "Я думаю, что нам нужно внимательно рассмотреть возможность этого. Очевидно, что этот процесс проходит через ООН, и я воздержусь от комментариев о том, как ООН будет управлять этими процессами в будущем. Но я действительно думаю, что нам нужно рассмотреть вопросы поддержки этого процесса не только со стороны России. Российская техника сейчас испытывает трудности, например, с получением запчастей, и это может повлиять на способность миротворцев выполнять свою миротворческую работу", - подчеркнула она.