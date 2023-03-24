Пятница, 24 Марта 2023 13:23

АрмИнфо.Сотрудничество в области безопасности и военного дела между Чехией и Арменией носит двусторонний и, конечно же, многосторонний характер. Об этом заявил посол Чехии в РА Петр Пирунчик.

По его словам, примером такого многостороннего сотрудничества является создание корпуса прапорщиков в армянской армии.

"НАТО помогает Армении в этом вопросе в рамках своей программы повышения качества военного образования (Defence Educational Enhancement Programme - DEEP).

Одним из ключевых людей в этом сотрудничестве является сержант-майор Людек Колеса, которого я приветствовал в посольстве Чехии в Армении, где мы говорили о военном образовании, об опыте, приобретенном в США. Я горжусь тем, какие у нас способные, восприимчивые и скромные солдаты", - написал чешский дипломат.