Четверг, 23 Марта 2023 23:04

АрмИнфо. Новой эскалации не будет, заверил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Новой эскалации не будет. Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив>, - написал премьер-министр.

Напомним, что сегодня на заседании кабмина Пашинян заявил, что Баку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет. <Это нельзя назвать иначе чем актом агрессии в отношении Армении и грубое нарушение договоренностей, достигнутых на высшем уровне>, - указал премьер.-