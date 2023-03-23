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 Четверг, 23 Марта 2023 23:03
Наира Бадалян

Рустам Бадасян и Кристина Квин договорились расширить сотрудничество

Рустам Бадасян и Кристина Квин договорились расширить сотрудничество

АрмИнфо. Председатель Комитета государственных доходов (КГД) РА Рустам Бадасян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Кристину Квин.

Как сообщает в КГД Армении, Бадасян выразил надежду, что плодотворное сотрудничество сторон будет и впредь расширяться и носить непрерывный характер.

В ходе встречи Рустам Бадасян представил послу провозглашенные правительством РА основные ориентиры в налоговой и таможенной сферах, основную миссию и приоритеты Комитета госдоходов РА, а также инструментарий администрирования в налоговой и таможенной сферах. Он рассказал также о тесном сотрудничестве с американскими партнерами и широкую повестку существующих программ в рамках данного сотрудничества.

В ходе встречи также обсуждалась возможность проведения совместного открытия Кинологического центра КГД, реконструированного при поддержке американской стороны.

Посол Кристина Квин высоко оценила сотрудничество сторон в сфере таможенного и налогового администрирования и подтвердила готовность американской стороны продолжать дальнейшую работу. Посол, среди прочих приоритетов, особо подчеркнула приверженность американской стороны борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничество с армянской стороной.

Согласно источнику, стороны высоко оценили эффективные рабочие отношения посольства США и Комитета госдоходов, а также совместные усилия, направленные на укрепление и углубление двусторонних армяно-американских отношений.

Отмечается, что достигнута двусторонняя договоренность о продолжении действенных шагов в направлении дальнейшего расширения сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.

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