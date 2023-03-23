Четверг, 23 Марта 2023 14:31

АрмИнфо.Арцах продолжит борьбу за международное признание реализованного права на самоопределение. Об этом 23 марта в ходе видеомоста "Арцах. 100 дней блокады" заявил глава МИД Арцаха Сергей Газарян.

Так, в ответ на вопрос о заявлениях из Баку о "реинтеграции" глава МИД НКР отметил, чтодаже не хочет повторять эту формулировку. Он подчеркнул, что официальная позиция Арцаха известна. В этом ключе он напомнил, что Азербайджанская сторона попыталась извратить содержание встречи 1 марта, представив собственный вариант повестки.

Газарян при этом подчеркнул, что учитывая, что долгие годы в рамках МГ ОБСЕ шли переговоры, 3 крупных государства постоянных члена СБ ООН - Россия, США и Франция много лет сопровождали процесс, они по сей день несут ответственность за создавшуюся ситуацию, и по части последствий 44-дненвой войны каждая из них несет свою часть ответственности.

"Посредники неоднократно заявляли, что у конфликта нет военного решения, а Азербайджан развязал 44-дневную войну и после ее завершения на встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ президент Азербайджана еще и заявил, что он решил вопрос войной, несмотря на эти заявления. Ситуация неприемлема. Армянские стороны были настроены на поиск всеобъемлющего решения, Азербайджан шел в другом направлении, готовясь к силовому решению. Несмотря на все сложности, связанные с блокадой, народ Арцаха верен выбранному пути и ожидает содействие всех соотечественников в мире и партнеров", - сказал глава МИД НКР.

Вместе с тем, он подчеркнул неприемлемость формулировок о "реинтеграции" и в целом идеи совместного проживания, и постоянные провокации и блокада - яркое тому подтверждение.

С сожалением констатировав, что консолидированные усилия не дали результат, и Арцах продолжает находиться в блокаде, по сей день, Газарян выразил убеждение, что необходимо сплотить усилия для оказания давления на Азербайджан, выполнения им решения суда ООН и призывов международных организаций.

В свою очередь госминистр Арцаха Гурген Нерсесян отметил, что власти Арцаха продолжат свои усилия по информированию международное сообщество о сути и истоках карабахско-азербайджанского конфликта, всю ее историю с начала 20-ого века.

Он также назвал беспочвенным использование Бакинскими властями термина "реинтеграция", поскольку карабахцы никогда не сосуществовали с азербайджанцами, на всем протяжении истории нахождения друг рядом с другом, азербайджанские власти пытались истребить армян, уничтожить их имущество, культурное и религиозное наследие. По его словам, поэтому очевиден факт невозможности сосуществования с тем, кто постоянно пытается тебя истребить.

И Нерсисян и Газарян также сошлись во мнение, что вынужденные переселенцы из Арцаха не могут вернуться в свои дома, которые перешли под азербайджанские контроль, так как будут истреблены.

Газарян напомнил, что несмотря на наличие в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года пункта, о возвращении вынужденных насильственно перемещенных лиц под наблюдением соответствующего института ООН, Азербайджан в нарушение договоренностей, осуществляет незаконное заселение территорий Арцаха азербайджанцами.