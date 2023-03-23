Четверг, 23 Марта 2023 12:45

АрмИнфо. Мы неоднократно обращались к оппозиции с предложением ознакомиться с деталями и

особенностями переговорного процесса с Азербайджаном, но ответа по сей день не получили. Об этом заявил секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян в ходе брифинга в Парламенте.

Он подчеркнул, что оппозиция отказывается быть осведомленной, поскольку владеть информацией - значит нести ответственность. <Я рассматриваю это так, что, отказываясь от рабочих обсуждений, оппозиция избегает ответственности>, - подчеркнул он.

Депутат при этом заметил, что представители оппозиционных фракций имеют все возможные инструменты для того, чтобы получить необходимую информацию о переговорном процессе, в том числе обратившись в МИД РА, или же приняв участие в правительственном часе, где предоставляется возможность получить ответы на интересующие вопросы.

При этом, на замечание о том, что оппозиция обращалась в Совет безопасности 2 месяца назад, но ответа получено не было, парламентарий предложил переадресовать данный вопрос в Совбез, заметив, что правительство не создавало каких-либо барьеров.