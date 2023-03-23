Четверг, 23 Марта 2023 12:44

АрмИнфо.<Хочу направить следующее послание всем вам, и международному сообществу - мирный договор будет, и он будет на основании письменных документов, достигнутых по сей день на высшем уровне>, - заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 23 марта на заседании правительства.

По его словам, правительство Армении и общественности РА должны заняться ежедневной созидательной работой. <Строить, реформировать, создавать блага и усилить систему безопасности. Не отвлекаться ни на минуту от пути развития РА, усиления и укрепления демократии РА>, - указал он.