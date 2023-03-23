Четверг, 23 Марта 2023 11:14

АрмИнфо.Франция с первого дня (12 декабря 2022 года) осуждает блокировку Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, которая имеет негативные гуманитарные и экономические последствия. Об этом 22 марта во французском Сенате в ходе вопросов и ответов правительству заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Она подтвердила, что с 12 декабря население Арцаха больше не может свободно передвигаться, продовольствие поступает в ограниченном количестве. При этом французский министр выразила убеждение, что эта ситуация не может так продолжаться.

"Необходимо восстановить свободное передвижение и наладить снабжение населения Нагорного Карабаха", - сказала она, в этом ключе также указав на обязательность выполнения вердикта Международного суда ООН от 22 февраля.

Колонна выразила убеждение, что эта блокировка подпитывает напряженность и уводит переговоры в сторону от перспектив единственно возможного политического урегулирования.

Глава МИД Франции также сообщила, что в апреле намерена посетить Ереван и Баку, и указала на необходимость политического решения существующего конфликта.