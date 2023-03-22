Среда, 22 Марта 2023 21:29

АрмИнфо. Комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы крайне обеспокоен гуманитарным кризисом, разворачивающимся из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора. Об этом говорится в заявлении Комитета, размещенного на сайте ПАСЕ.

<Коридор является спасительным кругом между жителями Нагорного Карабаха и Арменией. Комитет полностью поддерживает публичное заявление содокладчиков Парламентской ассамблеи по мониторингу и призывает к немедленным действиям и прекращению незаконного воспрепятствования движения по Лачинскому коридору>, - говорится в заявлении.

Комитет также призывает власти Азербайджана безотлагательно

реализовать меры, адресованное ему Международным судом от 22 февраля

2023 г. и Европейским судом по правам человека от 21 декабря 2022 г.,

в решениях которых указывается на обязательства Азербайджана в рамках

трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Азербайджан гарантирует безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях.