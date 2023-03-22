Среда, 22 Марта 2023 18:20

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о вероятной скорой трехсторонней встрече с главами внешнеполитических ведомств РФ и Азербайджана. Об этом он заявил, отвечая на вопросы парламентариев в ходе правительственного часа.

Он напомнил, что подобная встреча должна была состояться еще в декабре прошлого года, однако ввиду того, что Азербайджан незаконным образом заблокировал Лачинский коридор (12 декабря 2022г. - Ред.), Армения отказалась от участия в ней.

Мирзоян сообщил, что переговорный процесс сейчас идет в дистанционном режиме, заметив, что стороны обмениваются предложениями по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном. <Но ожидается, что с какого-то очередного этапа переговорный процесс должен восстановиться в очном формате>, - добавил глава МИД Армении.