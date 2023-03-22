Среда, 22 Марта 2023 17:52

АрмИнфо.Армения считает, что переговоры о режиме и статусе Лачинского коридора давно завершены и закреплены в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020г. Об этом, отвечая на вопросы парламентариев, в ходе правительственного часа, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В этой связи он напомнил, что в данном заявлении четко обозначено, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан должен гарантировать бесперебойность и безопасность движения по коридору.

<Мы здесь уже должны выразить сомнения касаемо целесообразности дальнейших переговоров. То есть, есть ли смысл достигать какой-либо договоренности по другим вопросам, если со временем они вновь в обязательном порядке будут нарушены со стороны Азербайджана, за чем последуют более жесткие требования?>, - задался вопросом глава МИД.

Вместе с тем, он заявил, что Армения не ведет каких-либо переговоров об установлении азербайджанского КПП в Лачинском коридоре.

Арарат Мирзоян сообщил также, что Армения вновь получила предложения Азербайджана по тексту мирного договора, над которым сейчас работает.

В этой связи он заметил, что, невзирая на то, что с одной стороны идут переговоры о мире, с другой стороны - угрозы, воинственная риторика и агрессивные действия Азербайджана продолжаются.

<Эти заявления не только не содействуют мирному процессу, а создают новые препятствия. Но наша позиция неизменна - мы продолжим переговоры для установления длительного и прочного мира в регионе>, - подчеркнул министр.